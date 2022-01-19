Блінкен з вікна побачить суд над Порошенком – де оселився держсекретар

Глава американської дипломатії не вперше зупиняється у готелі біля Печерського суду

Ентоні Блінкен (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до України для офіційних зустрічей з керівництвом країни, а заселили його в готель Hyatt. Через дорогу від готелю розташований Печерський суд, де сьогодні, 19 січня, обиратимуть запобіжний захід п'ятому українському президенту Петру Порошенку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Окрім будівлі суду поряд ще Міністерство закордонних справ. Тож він (Блінкен – Ред.) буде у самому епіцентрі подій. Думаю, що йому сьогодні випаде подивитись, що називається демократичним суспільством", – сказав ексглава МЗС України Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Суд просто під вікнами

Печерський районний суд розташований за адресою: вулиця Володимирська, 15, а через дорогу, за даними "Сьогодні", до готелю Hyatt заїхав держсекретар США. Деякі вікна готелю, розташованого на вулиці Алли Тарасової, 5, виходять на будівлю суду.

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Засідання щодо обрання запобіжні заходи п'ятому президентові України, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку призначено на 14.00.

Блінкен вже заселявся до цього готелю

У травні 2021 року держсекретар США також зупинявся у готелі Hyatt. Тоді Блінкен зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою, головою ПЦУ Епіфанієм, головами фракцій Верховної Ради та вже ексспікером Дмитром Разумковим, а також з президентом Володимиром Зеленським.

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За даними Страни, тоді у лобі та навколо готелю чергувала велика кількість співробітників Служби безпеки. До того ж, в готелі не можна було перебувати без спеціальної акредитації.

Які плани сьогодні у Блінкена у Києві?

Спочатку Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічі названо "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".

За цим піде низка зустрічей зі співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб спланувати порядок дій у разі переходу Росії до прямої агресії.

Водночас МЗС України повідомляє, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба проведуть переговори з низки питань. Серед них:

подальше здійснення комплексного пакету стримування Росії, практична підтримка України з боку США;

активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки, торгової, інвестиційної та інших.

Візит стане продовженням тісної координації дій України та США з метою утримання Росії від подальшої агресії, зазначає міністерство.

Раніше ми повідомляли, що Блінкен назвав єдиний спосіб вирішення кризи навколо України.

Також нагадаємо, у Держдепі США повідомили про загрозу нападу на Україну з Білорусі.