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Беларусь ввела против ЕС ответные санкции

2 октября, 12:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

МИД Беларуси считает, что такие шаги Евросоюза могут привести к разрыву дипломатических отношений

Беларусь назвала санкции Европейского Союза карательной мерой за то, что страна не пошла на требования Запада. С сегодняшнего дня Минск вводит ответные санкционные меры против ЕС.

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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В ведомстве отметили, что дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, разрыву дипломатических отношений.

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"Санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС. В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц, белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия – ввели санкции против белорусских чиновников, которые, по их мнению, играли ключевую роль в фальсификации выборов. Возглавил санкционные списки президент Александр Лукашенко. Позже Беларусь ввела ответные санкции против этих стран.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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ЕС Беларусь санкции

Источник: Сегодня

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