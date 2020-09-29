Беларусь вводит ответные санкции против трех стран ЕС

Недавно страны Балтии расширили санкционные списки против Беларуси, а теперь Минск с сегодняшнего дня вводит ответные меры.

Реклама

Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве, открытой и понятной позиции для ее зарубежных партнеров. Однако Минск удивлен поведением Эстонии, Латвии и Литвы, которые ввели санкции.

"На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", – сказал Глаз.

Спикер ведомства привел в пример Литву и намекнул, какие могут быть потери для этой страны в связи с обоюдными ограничительными мерами.

Реклама

"Только за прошлый год Литву посетило порядка 600 тысяч белорусов, которые там оставили почти 1 млрд. евро. Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО "Литовские железные дороги"… Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги", – подчеркнул дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", пока Евросоюз еще только думает, вводить или не вводить санкции, Литва, Латвия и Эстония первыми "ударили" ограничительными мерами. В ответ на такие действия Минск обвинил Европу во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама