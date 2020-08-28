Беларусь ответила на заморозку контактов Украиной: Это не просто нажатие кнопки проигрывателя

После того, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с Беларусью из-за излишне жесткой реакции официального Минска на массовые протесты, в МИД Беларуси заявили, что ответственность за последствия прекращения контактов между будет нести официальный Киев

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"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" – это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ", – говорится в заявлении пресс-службы МИД, опубликованном в пятницу, 28 августа.

В белорусском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что будут всегда "очень аккуратно и взвешенно подходить к сотрудничеству со нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой".

Напомним, Кулеба также заявил, что белорусам разрешат въезд в Украину, несмотря на запрет въезда иностранцам.

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"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", – подчеркнул дипломат.

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Также сообщалось, что Украина отозвала своего посла из Беларуси для консультаций.

Напомним, ранее Кулеба сравнил Беларусь и украинский Майдан:

Видео: Facebook / МИД Украины

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