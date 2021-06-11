Байден спочатку повинен був зустрітися із Зеленським, а не з Путіним – голова МЗС Польщі

Збігнєв Рау також різко висловився про поведінку США у питанні "Північного потоку – 2", що раніше обурило і Зеленського

Зеленський, Байден і Путін. Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це заявив голова МЗС Польщі Збігнєв Рау, а також висловив невдоволення діями американців щодо "Північного потоку – 2", передає Укрінформ.

Він розкритикував черговість зустрічей Байдена, відповідаючи на запитання про запрошення Зеленського до Вашингтона, але після зустрічі Байдена з Путіним: "Якщо йдеться про запрошення пана президента Зеленського, то це було хорошим рішенням, але черговість цих зустрічей, без сумніву, невідповідна".

Збігнєв Рау. Фото: facebook.com/RauZbigniew

За його словами, Польща також не схвалює рішення США відмовитися від санкції проти "Північного потоку – 2". Крім того, він висловив невдоволення, що Німеччина спільно з Росією реалізують свої економічні інтереси за рахунок безпеки регіону, зокрема України і Польщі.

"Коли ми встановлювали контакти з нинішньою американською адміністрацією, і я особисто з держсекретарем Ентоні Блінкеном, американська сторона відзначила, що нічого не робитиметься без нас, всі рішення консультуватимуться... Я, і не тільки я, а також і інші міністри нашої частини Європи, дізналися про зміну цієї позиції (щодо "Північного потоку – 2". – Ред.) фактично зі ЗМІ", – підкреслив Рау.

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Голова МЗС Польщі додав, що для нього досить несподіваним є те, що американська адміністрація консультується з питань політики стосовно східного флангу НАТО з політиками іншої частини Європи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Володимир Зеленський теж розповідав, що його шокувала відмова від санкцій проти "Північного потоку – 2". Президент України вважає, що таке рішення може підірвати довіру українців до США.

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