Байден спочатку повинен був зустрітися із Зеленським, а не з Путіним – голова МЗС Польщі

Зеленський, Байден і Путін. Колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це заявив голова МЗС Польщі Збігнєв Рау, а також висловив невдоволення діями американців щодо "Північного потоку – 2", передає Укрінформ.
Він розкритикував черговість зустрічей Байдена, відповідаючи на запитання про запрошення Зеленського до Вашингтона, але після зустрічі Байдена з Путіним: "Якщо йдеться про запрошення пана президента Зеленського, то це було хорошим рішенням, але черговість цих зустрічей, без сумніву, невідповідна".
За його словами, Польща також не схвалює рішення США відмовитися від санкції проти "Північного потоку – 2". Крім того, він висловив невдоволення, що Німеччина спільно з Росією реалізують свої економічні інтереси за рахунок безпеки регіону, зокрема України і Польщі.
"Коли ми встановлювали контакти з нинішньою американською адміністрацією, і я особисто з держсекретарем Ентоні Блінкеном, американська сторона відзначила, що нічого не робитиметься без нас, всі рішення консультуватимуться... Я, і не тільки я, а також і інші міністри нашої частини Європи, дізналися про зміну цієї позиції (щодо "Північного потоку – 2". – Ред.) фактично зі ЗМІ", – підкреслив Рау.
Голова МЗС Польщі додав, що для нього досить несподіваним є те, що американська адміністрація консультується з питань політики стосовно східного флангу НАТО з політиками іншої частини Європи.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Володимир Зеленський теж розповідав, що його шокувала відмова від санкцій проти "Північного потоку – 2". Президент України вважає, що таке рішення може підірвати довіру українців до США.
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