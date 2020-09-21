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"Батькивщина" выдвинула своего кандидата в мэры Киева

21 сентября, 17:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В политической силе заявили, что у них есть стратегия решения проблем столицы

Партия "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом в мэры Киева Алексея Кучеренко. Это произошло на конференции киевской городской партийной организации.

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Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Политик отметил, что их команда "Батькивщина" имеет стратегию решения главных проблем украинской столицы – модернизации жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установление справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленения города и тому подобное.

"Сегодня Киев находится в мощном, системном управленческом кризисе … Приоритет нашей команды – безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", – заявил Алексей Кучеренко.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне в "Слуге народа" представили кандидатов на выборах в Киевсовет. Так, возглавит киевских "слуг" супруга главы МИД Украины Евгения Кулеба. Среди кандидатов есть и нардеп Николай Тищенко.

Видео: president.gov.ua
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А неделей ранее на выборы в Киевсовет решила идти Марина Порошенко. Супруга пятого президента Украины возглавила список столичной организации "Европейской солидарности".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев выборы мэра Алексей Кучеренко Батькивщина выборы 2020

Источник: Сегодня

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