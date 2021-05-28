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Банковая и Белый дом договариваются о звонке Зеленского Байдену перед встречей з Путиным – СМИ

28 мая, 16:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Накануне саммита мировых лидеров важен любой контакт Киева и Вашингтона

Киев и Вашингтон прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным.

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Об этом со ссылкой на источник в Кабинете министров сообщает ZN.ua.

А бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев заявил в своем Telegram-канале, что Украина должна быть в первой обойме Байдена.

"Пусть лучше по результатам переговоров стороны заявят об основательных различиях, но нельзя допустить, чтобы тема Украины оказалась в блоке "разное" – "девальвировала" на фоне других безопасности вызовов. Это принципиально", – подчеркнул дипломат.

По его словам, отечественная дипломатия должна работать над возможностью личной встречи Зеленский-Байден в Европе, желательно, накануне переговоров с Путиным.

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"Телефонные переговоры. Любой контакт. По меньшей мере – послание президента Зеленского в адрес Байдена с фиксацией украинского видение роли США в мирном процессе и противодействия российской агрессии", – добавил Елисеев.

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Напомним, что первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве, Швейцария, 16 июня после поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.

Также напомним, что экс-глава МИД Павел Климкин на телеканале "Украина 24" выразил опасение, что США могут поставить вопрос безопасности Украины на паузу.

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А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что встреча Байдена и Путина повлияет на переговоры по Донбассу.

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