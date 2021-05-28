Банкова і Білий дім домовляються про дзвінок Зеленського Байдену перед зустріччю з Путіним – ЗМІ

Напередодні саміту світових лідерів важливий будь-який контакт Києва і Вашингтона

Київ і Вашингтон опрацьовують телефонний дзвінок між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським перед самітом лідерів США і Росії в Женеві, де Байден зустрінеться з Володимиром Путіним.

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Про це з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів повідомляє ZN.ua.

А колишній заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв заявив в своєму Telegram-каналі, що Україна повинна бути в першій обоймі Байдена.

"Хай краще за результатами перемовин сторони заявлять про грунтовні розбіжності, але не можна допустити, щоб тема України опинилася в блоці "різне" – "девальвувала" на фоні інших безпекових викликів. Це принципово" , – підкреслив дипломат.

За його словами, вітчизняна дипломатія повинна працювати над можливістю особистої зустрічі Зеленський-Байден в Європі, бажано, напередодні переговорів з Путіним.

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"Телефонні перемовини. Будь-який контакт. Щонайменше – послання президента Зеленського на адресу Байдена з фіксацією українського бачення ролі США у мирному процесі та протидії російській агресії", – додав Єлісєєв.

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Нагадаємо, що перший американо-російський саміт з часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві, Швейцарія 16 червня після поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 і в Брюссель на зустріч лідерів НАТО.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.

Також нагадаємо, що екс-глава МЗС Павло Клімкін на телеканалі "Україна 24" висловив побоювання, що США можуть поставити питання безпеки України на паузу.

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А глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що зустріч Байдена та Путіна вплине на перемовини щодо Донбасу.