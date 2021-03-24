Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости политики

Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за "Харьковских соглашений"

24 марта, 18:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Экс-премьер осознанно навредил госбезопасности и обороноспособности Украины, считает генпрокурор

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования проекта "Харьковских соглашений" о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму.

Реклама

Об этом 24 марта сообщили в Офисе генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Осознавая, что подписанный в 2010 году документ противоречит Конституции и законодательству Украины, Азаров в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем умышленно нанес вред территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности страны, говорится в заявлении.

20 апреля 2010 года экс-премьер согласился на навязанное президентом РФ Дмитрием Медведевым продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине на 25 лет взамен на предоставление скидки на российский газ.

В тренде
Всего 80 долларов: Арахамия раскрыл секрет своего отдыха на Мальдивах

Впоследствии под давлением Азарова преступная сделка была согласована и ратифицирована министерствами и другими ведомствами без ее фактического рассмотрения, а также он внес проект соглашения на рассмотрение Януковичу, который его впоследствии подписал.

Реклама

Напомним, что 19 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Николая Азарова и многих других чиновников времен Януковича.

А в январе следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене самому экс-президенту.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

азаров харьковские соглашения николай азаров

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязала
Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязалаВласть
У Зеленского объяснили шумиху вокруг
У Зеленского объяснили шумиху вокруг "странного" указа президентаВласть
Новые санкции против российских СМИ – в Украине заблокируют популярные сайты
Новые санкции против российских СМИ – в Украине заблокируют популярные сайтыВласть
Кулеба: Закончить войну на Донбассе можно за неделю, но есть одно условие
Кулеба: Закончить войну на Донбассе можно за неделю, но есть одно условиеВласть
Под Офисом президента планировали побоище: в МВД показали доказательства (видео)
Под Офисом президента планировали побоище: в МВД показали доказательства (видео)Власть
Украина нанесла новый санкционный удар по России: кто в списке
Украина нанесла новый санкционный удар по России: кто в спискеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять