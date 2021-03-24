Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за "Харьковских соглашений"

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования проекта "Харьковских соглашений" о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму.

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Об этом 24 марта сообщили в Офисе генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Осознавая, что подписанный в 2010 году документ противоречит Конституции и законодательству Украины, Азаров в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем умышленно нанес вред территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности страны, говорится в заявлении.

20 апреля 2010 года экс-премьер согласился на навязанное президентом РФ Дмитрием Медведевым продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине на 25 лет взамен на предоставление скидки на российский газ.

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Впоследствии под давлением Азарова преступная сделка была согласована и ратифицирована министерствами и другими ведомствами без ее фактического рассмотрения, а также он внес проект соглашения на рассмотрение Януковичу, который его впоследствии подписал.

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Напомним, что 19 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Николая Азарова и многих других чиновников времен Януковича.

А в январе следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене самому экс-президенту.

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