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Азарову повідомили про підозру в зраді через "Харківські угоди"

24 березня, 18:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Екс-прем'єр свідомо нашкодив держбезпеці і обороноздатності України, вважає генпрокурор

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про підозру в державній зраді через узгодження проекту "Харківських угод" про перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

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Про це 24 березня повідомили в Офісі генерального прокурора Ірини Венедиктової.

Усвідомлюючи, що підписаний в 2010 році документ суперечить Конституції і законодавству України, Азаров в змові з екс-президентом Віктором Януковичем умисно завдав шкоди територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці країни, йдеться в заяві.

20 квітня 2010 екс-прем'єр погодився на нав'язане президентом РФ Дмитром Медведєвим продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні на 25 років в обмін на надання знижки на російський газ.

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Згодом під тиском Азарова злочинна угода була погоджена і ратифікована міністерствами та іншими відомствами без її фактичного розгляду, а також він вніс проєкт угоди на розгляд Януковичу, який його згодом підписав.

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Нагадаємо, що 19 березня Рада нацбезпеки і оборони України ввів санкції проти Миколи Азарова і багатьох інших чиновників часів Януковича.

А в січні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді самому екс-президенту.

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азаров харківські угоди Микола Азаров

Джерело: Сьогодні

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