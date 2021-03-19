Аваков: Для нас нет вопроса – убийца ли Путин

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал слова президента США Джо Байдена о том, что "глава РФ Владимир Путин – убийца".

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Об этом Аваков заявил в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера".

"Для нас нет вопроса – убийца ли Путин. Для меня ответ на этот вопрос был понятен в 2014 году", – сказал Аваков.

Министр отметил, что по данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человек, по данным Украины – значительно больше. И если бы Путин не привел на Восток "свои пророссийские банды", этого не случилось.

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