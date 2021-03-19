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Аваков: Для нас немає питання – чи вбивця Путін

19 березня, 22:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Відповідь на це питання була зрозумілою в 2014 році, сказав міністр

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков підтримав слова президента США Джо Байдена про те, що "глава РФ Володимир Путін – вбивця".

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Про це Аваков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода Савіка Шустера".

"Для нас немає питання – чи вбивця Путін. Для мене відповідь на це питання була зрозумілою в 2014 році", – сказав Аваков.

Міністр зазначив, що за даними ООН, на Донбасі загинули 13 200 осыб, за даними України – значно більше. І якби Путін не привів на Схід "свої проросійські банди", цього не сталося.

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"Свобода слова Савіка Шустера": онлайн-трансляція

Нагадаємо, національна розвідка США розсекретила свою доповідь про втручання у вибори в США в 2020 році, сфокусовану на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третину доповіді стосується саме РФ.

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За документом, Росія знову втручалася в президентські вибори і не без участі українських громадян намагалася вплинути на їх результат, дискредитуючи перемогу в результаті голосування демократа Джо Байдена.

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