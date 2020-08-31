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Арсений Яценюк о санкциях против Лукашенко: Призывы к Европе не остались неуслышанными

31 августа, 18:34

Геннадий Петренко

Лидер партии «Народный фронт» поприветствовал решение о санкциях против Лукашенко

Премьер-министр Украины в 2014-2016, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поприветствовал решение о санкциях против Лукашенко: "Призывы в Европу не остались неуслышанными", – отметил он в своем посте на Facebook 31 августа.

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"Только совместное давление всех западных демократий заставит остановиться Россию и ее марионеточные авторитарные режимы", – подчеркнул он.

"Страны Балтии еще раз доказывают, что ведут последовательную борьбу против авторитаризма в Беларуси и против агрессивной политики Кремля. Наши балтийские союзники, как и Украина, стоят на страже демократии и мира в Европе", – написал Арсений Яценюк.

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Ранее сообщалось, что Лукашенко, его сыну и еще 28 белорусам запретили въезд в три страны ЕС.

Латвия, Литва и Эстония ввели индивидуальные санкции в отношении Беларуси, став первыми странами Евросоюза, которые наказали белорусских политиков за фальсификации на президентских выборах и насилие над участниками вспыхнувших после этого протестов.

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