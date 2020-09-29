Армения обнародовала огромные потери Азербайджана за три дня боев

В Ереване заявили, что армия Карабаха отбила позиции на южном и северном направлении

В Ереване заявили, что в результате боев в Нагорном Карабахе 29 сентября азербайджанская армия потеряла 17 танков, 13 беспилотников, а потери в личном составе превысили 500 человек.

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Об этом сообщает пропагандистский ресурс "Спутник Армения".

Заместитель командующего т.наз. "армии обороны Арцаха" полковник Артур Саркисян заявил, что на различных направлениях армянские военнослужащие улучшили свои позиции, вернув часть утраченных позиций на о южном и северном направлениях.

А представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, что за три дня боев противник якобы потерял 790 человек, из них 180 в карвачарском направлении, где были упорные бои. По приблизительным данным, озвученным армянской стороной, у противника 1900 раненых.

В Ереване также заявили, что армянские ВС за три дня поразили 137 танков и других видов азербайджанской бронетехники, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет. В качестве подтверждения своих слов армянские военные опубликовали видео "уничтожения азербайджанского беспилотника".

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Кроме того, было обнародовано видео некоего "поражение колонны машин противника с боеприпасами".

Обновлено. В то же время, Баку не подтвердил столь огромные потери армии Азербайджана, а в министерстве обороны заявили в Facebook, что позиции армянской армии разгромлены. Якобы в результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка вблизи поселка Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении на Талышском направлении.

"Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых", – сказано в сообщении минобороны Азербайджана.

Напомним, генпрокуратура Азербайджана заявила, что в результате сильного артиллерийского огня со стороны вооруженных сил Армении 29 сентября ранения получили 35 мирных жителей, еще 12 человек погибли.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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