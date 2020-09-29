Убитые и раненые, сожженные машины и разбитые дома: Баку и Ереван рассказали о потерях

В Карабахе утверждают, что с начала обострения вооруженного конфликта погибли более 500 человек

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные боевые действия, при этом страдает и мирное население за пределами автономии. Так, генпрокуратура Азербайджана заявила, что в результате сильного артиллерийского огня со стороны вооруженных сил Армении ранения получили 35 мирных жителей, еще 12 человек погибли.

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Об этом сообщает азербайджанское информагентство APA.

Кроме того, стало известно, что в результате обстрела 66 домов и восемь гражданских объектов пришли в аварийное состояние, погибло множество мелких и крупных животных. Сейчас прокуратура проводит экспертизы для определения степени тяжести ранений, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре.

А тем временем Единый армянский инфоцентр в Facebook показал последствия обстрела Степанакерта, столицы сепаратистского образования. На фото изображены сожженные и поврежденные автомобили, а также жилые дома со следами осколков.

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Кроме того, из Армении пришло сообщение, что Азербайджан нанес удар по гражданскому автобусу в городе Варденис, пишет издание aysor.am.

А т.н. министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха Масис Маилян в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в автономии с начала обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном погибло более 500 человек с обеих сторон.

Также сообщалось, что мирные жители Карабаха попали под удар.

В свою очередь президент Азербайджана ИльхамАлиев рассказывал о жертвах обстрелов со стороны Армении. Он возложил на Ереван ответственность за гибель десяти человек в Нагорном Карабахе, в том числе целой семьи.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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