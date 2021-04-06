10 українських військових загинули на Донбасі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що починаючи з 26 березня на Донбасі загинули 10 українських військових.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"За час перемир'я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинули 28 воїнів. З них 23 цього року. Тільки з 26 березня ми втратили 10 наших військових", – зазначив він під час розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його держава підтримає Україну.

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Крім того, 5 квітня в офіційному акаунті НАТО в Twitter опублікували пост українською, в якому Україну назвали цінним партнером Альянсу"з розширеними можливостями".

Що відбувається на Донбасі та чи загрожує нашій країні повномасштабне вторгнення з боку РФ – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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