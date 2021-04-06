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10 українських військових загинули на Донбасі – Зеленський

6 квітня, 18:29

Віталій Семченко Віталій Семченко

Президент наголосив на необхідності посилення тиску на Росію

Президент Володимир Зеленський заявив, що починаючи з 26 березня на Донбасі загинули 10 українських військових.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"За час перемир'я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинули 28 воїнів. З них 23 цього року. Тільки з 26 березня ми втратили 10 наших військових", – зазначив він під час розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

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Як повідомлялося раніше, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його держава підтримає Україну.

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Крім того, 5 квітня в офіційному акаунті НАТО в Twitter опублікували пост українською, в якому Україну назвали цінним партнером Альянсу"з розширеними можливостями".

Що відбувається на Донбасі та чи загрожує нашій країні повномасштабне вторгнення з боку РФ – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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