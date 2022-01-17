Жена Порошенко с 4-х утра не спит из-за "карательной машины" Зеленского

Петр Порошенко с супругой / Фото: Коллаж: Сегодня
Жена пятого президента Украины Марина Порошенко пожаловалась на то, что действующая власть всячески препятствовала их возвращению в страну. Об этом она сказала под Печерским судом со сцены.
"Это не независимый суд, это карательная машина Зеленского, которая выполняет все, что ему придёт в голову. Жаль, в этой голове очень мало позитивных, проукраинских, патриотических идей. Они еще раз показали свое неуважение. Мы сегодня с четырех утра уже были в дороге, чтобы не опоздать. Мы приехали вовремя, хотя они пытались задержать Порошенко и отобрать у него паспорт. Они ставили всевозможные преграды, какие только могли", – сказала она.
Дорога домой
Пятый президента Петр Порошенко с супругой, нардепами и представителями некоторых СМИ рано утром прибыли в аэропорт Варшавы, чтобы после месячного заграничного "турне" вернуться в Украину.
В 9 утра они вернулись в Киев одним самолетом с лидером "Евросолидарности" и сопровождали его на паспортном и таможенном контроле – на случай попытки задержания прямо в аэропорту.
Отобрали паспорт
По прилету на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вскоре его вернули. Кроме того, сотрудники ГБР пытались ему вручить повестку в суд, однако это у них не вышло.
После этого политик направился в Печерский суд для участия в заседании по делу о госизмене.
А как там дела у самой супруги Порошенко
Марина Порошенко не только супруга пятого президента, она также является политиком. В сентябре 2020 года она баллотировалась в Киевсовет от "Европейской солидарности". В Киевсовете она стала председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.
На джаз-вечере фестиваля "Европейская осень во Львове" Порошенко с супругой станцевали медленный танец под песню "Гуцулка Ксеня".
Подозрение Порошенко
- Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций. Если вина Порошенко будет доказана, ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.