Зеленский выходные проведет в Турции: дата и планы визита

На днях глава государства был в Катаре, а теперь готовится ко встрече с Эрдоганом

После двухдневного визита на Донбасс президент Владимир Зеленский посетит Турцию. Поездка состоится 10 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В первую очередь Зеленский встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым проведет переговоры.

Потом под сопредседательством президентов Украина и Турции будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между двумя странами.

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Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, прошлый раз Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", на следующей неделе Зеленский отправится во Францию для встречи с Эммануэлем Макроном.

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