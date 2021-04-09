Зеленский выходные проведет в Турции: дата и планы визита

После двухдневного визита на Донбасс президент Владимир Зеленский посетит Турцию. Поездка состоится 10 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
В первую очередь Зеленский встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым проведет переговоры.
Потом под сопредседательством президентов Украина и Турции будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между двумя странами.
Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Напомним, прошлый раз Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.
Как сообщали новости "Сегодня", на следующей неделе Зеленский отправится во Францию для встречи с Эммануэлем Макроном.
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