Зеленский встретится с Байденом в июле

Украинский президент рассказал, что во время телефонного разговора получил приглашение от главы США посетить Белый дом

Джо Байден и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом в июле 2021 года с официальным визитом.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Украинский президент отметил, что на встрече с американским коллегой намерены обсудить стратегическое сотрудничество между странами.

"Спасибо Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", – написал Зеленский.

Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена прошли за 9 дней до назначенной на 16 июня встречи американского президента с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

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Среди прочего Зеленский и Байден обсудили состояние украинско-американских взаимоотношений и президент США заверил украинского коллегу, что продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

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