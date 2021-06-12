Зеленский утвердил стратегию развития правосудия – что изменится

В документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия

Зеленский утвердил стратегию развития правосудия

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 231 "О стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы". Документ определяет основные принципы и направления развития системы правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

Одним из направлений стратегии является улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов, чтобы определить проблемы и недостатки.

Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда.

"Следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам в сфере безопасности", – сказано в сообщении.

Одной из целей стратегии станет то, что формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет проходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Также в документе говорится о развитии органов прокуратуры и совершенствование института адвокатуры.

Реклама

Конституционный суд

Конституционный Суд. Фото: КСУ

Стратегия Зеленского предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей КСУ и соблюдения ими стандартов профессиональной этики.

Президент предлагает изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов.

Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и другого давления при принятии решений и выводов.

Как сообщалось ранее, шесть судей Конституционного суда блокировали его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.

О главных новостях дня смотрите в сюжете "Сегодня":