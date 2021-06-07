Зеленский сравнил Байдена с Джорданом: Его последний "трехочковый с РФ" еще не попал в сетку

Джо Байден и Майкл Джордан. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский сравнил политику американского коллеги Джо Байдена в отношении России с "секретной тактикой" легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Axios.

Комментируя решение Байдена отказаться от санкций против "Северного потока – 2", украинский лидер предположил, что, возможно, президент США действует в стиле Джордана, который часто заманивал своего противника, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни, чтобы потом "нанести сокрушительный удар".

"У него (Джордана) было множество секретных уловок, чтобы заставить своего противника расслабиться и навязать ему свою собственную тактику, внушая ложное ощущение близкой победы. А потом Джордан кардинально изменял свою тактику и одерживал победу в самый последний момент. Это было частью его тактики. Поэтому я все-таки верю, что Байден – это Джордан в политике. Я думаю, что его последний трехочковый еще не попал в сетку, и мне хотелось бы верить, что все это часть его тактики. Если это не так, это будет очень жаль не только для меня, но и для США. Возникнет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над США", – сказал Зеленский.

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