Зеленский сегодня созывает СНБО

Украинцев приучили, что пятничные заседания СНБО заканчиваются громкими решениями и санкциями против известных людей

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня под председательством президента Владимира Зеленского на Банковой состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник, близкий к аппарату СНБО.

По его словам, повестка дня заседания пока неизвестна.

"Заседание СНБО состоится сегодня", – сказал собеседник и добавил, что начало в 16:00.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил сайту "Сегодня", что действительно будет заседание СНБО.

Реклама

Напомним, недавно СМИ анонсировали заседание на 7 мая, но оно так и не состоялось. На Банковой якобы должны были рассмотреть вопрос введения санкций против облгазов из-за долга перед Оператором газотранспортной системы на 10 млрд грн за отобранный и не оплаченный газ. Неделю назад Михаил Подоляк рассказывал нам, что заседание должно состояться в пятницу, 14 мая.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что СНБО готовит санкции против пяти нардепов.

А 27 апреля президент Владимир Зеленский внезапно созвал заседание СНБО, случилось это во время рабочей поездки в Херсонскую область.