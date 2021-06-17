Зеленский допустил войну США с Россией "уже завтра"

Американские журналисты лично посетили передовую на Донбассе и сняли на видео реалии войны в Украине

Владимир Зеленский посетил Донбасс / Фото: Офис Президента Украины

Из-за агрессивной политики России завтра Кремль может атаковать уже американскую территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в интервью CBS.

Американская съемочная группа побывала на линии соприкосновения на Донбассе и пообщалась с главой государства на тему борьбы с российской агрессией.

"Завтра это может случиться у них дома", - ответил Зеленский на вопрос, почему обычного американца должны беспокоить события в Украине.

"Я не понимаю, почему нет?" - сказал он на реплику, может ли Россия напасть на США.

Кроме того, по мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как испытательный полигон для отработки подобных тактик с целью атак на США.

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В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня Америка поддерживает Украину деньгами, вооружением и обучая военнослужащих ВСУ, но больше всего на Банковой хотят поддержки вступления страны в НАТО.

"Мы надеемся и верим, что наш стратегический партнер США поможет нам сегодня – сейчас. Не через год или два, а сейчас", – сказал Ермак.

Напомним, в прошлом месяце в Белом доме поддержали идею вступления Украины в НАТО, но только после выполнения всех необходимых условий для этого.

Однако при этом из стенограммы телефонного разговора президентов двух стран убрали слова американского лидера Джо Байдена о поддержке вступления Украины в Альянс. Мы выяснили, почему так произошло.