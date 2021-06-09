Зеленский примерил форму сборной Украины, от которой "пригорало" у РФ (фото)

Глава государства выбрался на природу и сфотографировался в новой форме украинских футболистов

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский надел подаренную ему футболку сборной Украины по футболу и уже с нетерпением ждет старта Чемпионата Европы.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Глава государства выбрался на природу и сфотографировался в новой форме украинских футболистов.

"Ждем пятницу. На этот раз – не через СНБО", – написал президент.

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Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Отметим, что именно в пятницу, 11 июня, стартует Чемпионат Европы по футболу, а сборная Украины первый матч сыграет 13 июня с Нидерландами.

Напомним, новый дизайн формы украинской сборной вызвал истерику в России и непосредственно в Кремле – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. Подробности читайте в материале "Сегодня".

8 мая Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой запретить Украине использовать новую форму. Однко УЕФА одобрил новую форму Украины.