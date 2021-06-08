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Фото дня. Зеленскому подарили "шокирующую" форму сборной по футболу

8 июня 2021 20:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент отметил, что новая форма особенная – благодаря важным символам, объединяющим украинцев

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский похвастался именной футболкой от новой формы сборной Украины по футболу, которая ранее вызвала настоящую истерику в России.

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Соответствующее фото глава государства опубликовал на официальной странице в Instagram.

На футболке, помимо фамилии президента, стоит номер – "95". Видимо, как намек на допрезидентскую деятельность Зеленского в "Квартале 95".

Владимир Зеленский с именной футболкой украинской сборной по футболу / instagram.com/zelenskiy_official

Владимир Зеленский с именной футболкой украинской сборной по футболу / instagram.com/zelenskiy_official

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"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, объединяющих украинцев – от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - подписал фото Зеленский.

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу / instagram.com/zelenskiy_official

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу / instagram.com/zelenskiy_official

В тренде
Фото дня. Зеленскому подарили "шокирующую" форму сборной по футболу
Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Он также подчеркнул, что Украина – единая и неделимая, а Крым – это Украина.

Форму изготовил партнер сборной – компания Joma. Спереди на футболке, по центру, размещена эмблема сборной и контуры Украины, а на горловине – надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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Напомним, новый дизайн формы украинской сборной вызвал истерику в России и непосредственно в Кремле – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. Подробности читайте в материале "Сегодня".

8 мая Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой запретить Украине использовать новую форму. Мало того, россиянам даже грозят тюрьмой за ношение этой формы.

Все подробности в спецтеме Скандал с новой формой сборной Украины

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