Зеленский подписал указ о минимальной зарплате для медиков: сколько будут получать врачи

Глава государства назвал два приоритета – современные больницы и достойные зарплаты для медиков, чтобы они не думали, как выжить

Фото визита Зеленского в больницу Хмельницкой области в июне 2020 года / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня медицинского работника встретился с медиками и подписал указ об ориентире властей на минимальную зарплату в 13,5 тысячи гривен для медработников.

Зеленский на встрече с медиками. Скриншот

По его словам, первым приоритетом для власти является создание новой медицинской инфраструктуры – современных больниц. А вторым – достойных зарплат для медиков, чтобы у них была соответствующая мотивация работать.

"Любая сверхсовременная больница рискует стать красивой и никому не нужной декорацией, если в ней не работают мотивированные, профессиональные и защищенные медики. Это второй приоритет – достойная мотивация. Обеспечение, условия, гарантии для всех медработников. Когда и врач, и медсестра, и весь медперсонал, спасая жизнь, не думают, как выжить самим", – сказал Зеленский.

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Прямо на встрече с медиками президент подписал указ, который устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда.

"Не меньше 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не меньше 20 тыс. грн для врачей. Совместно с правительством и парламентом мы сделаем все, чтобы эти суммы были не только на бумаге, чтобы общий бюджет здравоохранения рос, а, соответственно, росли и тарифы программ медгарантий, чтобы врачи могли отстоять право на достойную оплату труда перед работодателем", – сказал глава государства.

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Как сообщил новости "Сегодня", недавно президенту стало известно о задолженности перед медиками за апрель – май. Зеленский пригрозил чиновникам увольнением и приказал быстро решить проблему.

Напомним, главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказывал, сколько получают медики из COVID-отделений.

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