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Зеленский пригрозил чиновникам увольнением: что так разозлило президента

14 июня 2021 14:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медиками, которая возникла за апрель – май – реакция была жесткой

Президент Владимир Зеленский поручил срочно разобраться с задолженностью перед медицинскими работниками и пригрозил чиновникам увольнением. Об этом шла речь на селекторном совещании на Банковой, передает ОПУ.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил президенту о выявленной задолженности перед медиками за апрель – май.

В свою очередь глава государства отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи на передовой борьбы с пандемией", – сказал Зеленский и поручил премьер-министру и министру здравоохранения взять этот вопрос под контроль.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказывал о маленьких зарплатах медиков из COVID-отделений.

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Тем временем во Львове врач попалась на крупной взятке. За содеянное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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