Состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере

В воскресенье, 11 апреля, президент Владимир Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей – к мемориальному комплексу "Бабий Яр" установили корзину цветов.

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, в годы Второй мировой войны в нацистских лагерях и на каторжных работах Украина потеряла много граждан.

"В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", – сказал Зеленский.

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Фото: Офис президента

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