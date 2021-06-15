Зеленский ответил, разгонит ли Верховную Раду

Разговоры о роспуске парламента ходят регулярно, особенно если тормозятся важные законопроекты

Зеленский не будет разгонять Раду. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день нет оснований для роспуска Верховной Рады. Об этом он сказал в интервью телеканалам в рамках форума "Украина 30".

По его словам, сейчас в первую очередь Украине нужна стабильность.

"Я считаю, что распускать сегодня Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности. Депутаты голосуют и работают – прекрасно. А если не будут работать, тогда нет смысла в работе Верховной Рады … Депутаты должны работать", – сказал Зеленский.

Отметим, в последнее время среди украинских политиков начал активно распространяться слух, что Владимир Зеленский якобы скоро объявит о проведении досрочных выборов президента, и что соответствующее заявление якобы сделает 24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости страны. Мы узнали, зачем оппонентам главы государства понадобилось распространять недостоверную информацию.