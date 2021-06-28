Зеленский о Конституции Орлика: "Возвращаем Украине Украину"

Исторический документ – оригинал первой рукописной Конституции в Европе – впервые после ее принятия в 1710 году будет выставлен в Украине

Владимир Зеленский выступил в Раде в День Конституции. Фото: коллаж "Сегодня"

Конституцию Украины, написанную Пилипом Орликом, впервые за 311 лет доставят в Украину – исторически важный документ будет выставлен в Софийском соборе.

Об этом во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции заявил президент Владимир Зеленский.

"В такую знаковую дату мне бы хотелось не только сказать, но и что-то сделать. Сделать больше, чем типичные юбилейные марки и монеты с надписью "Украине – 25", – объяснил он.

Зеленский отметил, что преимущественная часть украинцев знает об этом документе, но никогда не видела его вживую, хотя это является их историей и наследием.

Поэтому то, что Конституция Орлика, которая хранится в Государственном архиве Швеции, за 311 лет не бывала в Украине – это неправильно и несправедливо.

На этом фоне Украина договорилась со Швецией о том, что это королевство передаст три копии Конституции Орлика – они будут храниться в Верховной Раде, Офисе президента и Конституционном суде после его обновления, добавил Зеленский.

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Кроме того, к 30-летию независимости латиноязычный оригинал документа доставят в Украину. Он будет временно выставлен в Софийском соборе.

"Полотно нашей истории имеет тысячи лет и столько же недостающих частичек пазла. Мы возвращаем украинцам эти частички. Мы возвращаем Украине Украину", – резюмировал президент.

Напомним, что 5 апреля 1710 года Пилипа Орлика избрали гетманом Украины в Бендерах (сейчас – Приднестровье, Молдова). В тот же день были провозглашены "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского", которые позднее получили название Конституции Пилипа Орлика. Таким образом, этот документ увидел мир на 77 лет раньше американской и на 81 год раньше польской конституций.

28 июня Украина отмечает День Конституции. Ранее Зеленский поздравил украинцев с праздником, назвав этот документ "символом украинского государства, истории и независимости".

Как известно, украинскую Конституцию признали одной из самых демократичных в Европе. Больше об этом в видеосюжете: