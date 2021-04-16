Зеленский назвал ошибку Порошенко по КСУ: Слава богу, этот человек уже в прошлом

Некие финансовые группы влияли на Конституционный суд, в том числе при участии некоторых народных депутатов, говорит Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский раскритиковал своего предшественника пятого президента Украины Петра Порошенко за то, что он дал слишком большие полномочия Конституционному суду и сделал невозможным увольнение судей. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

По его словам, КСУ едва не сорвал реформы в Украине, а все из-за того, что некие финансовые группы влияли на суд, в том числе при участии некоторых народных депутатов.

"Считаю, что они теряют свою влиятельность. И КСУ – это такой стратегический путь, некоторые судьи сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре. Мы все это очень быстро заблокировали мощным шагом. Сегодня председатель КСУ не может быть на заседаниях, он не допущен. Уже двое судей КСУ также не допущены к заседанию суда", – сказал Зеленский.

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При этом президент рассказал о большой ошибке Порошенко, из-за которого сейчас сложно реформировать Конституционный суд.

"Никогда так сложно не было. Просто во времена моего предшественника (Порошенко. – Ред.) – он изменил закон о КСУ так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать. Они дали им слишком большие полномочия и сделали невозможным их (судей) увольнение. То есть это сделано специально, чтобы контролировать КСУ. Слава богу, что этот человек уже в прошлом. Мы все это изменим", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого в КСУ. В "Слуге народа" объяснили, что решения этих судей угрожали евроинтеграции.