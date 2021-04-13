Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева

Глава ОАСК под подозрением, а у его брата находят сейфы с миллионами долларов

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК), поскольку считает, что этот судебный орган скомпрометирован. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По его словам, у ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься и возобновить доверие общества, но вместо этого – очередные скандалы, коррупция и многочисленные сомнительные решения.

"Доверие к Окружному административному суду Киева потеряно. Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСК. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", – сказал Зеленский.

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Напомним, 17 июля 2020 года Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В Генпрокуратуре раскрыли детали следствия по делу ОАСК.