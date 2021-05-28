Зеленский готовит на встречу с Путиным сложные вопросы

В Офисе президента рассказали, повлияет ли на переговоры ситуация вокруг кума Путина Медведчука

Коллаж "Сегодня"

На возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина Киев хочет вынести как можно больше сложных вопросов, которые накопились за семь лет войны. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Украина 24" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Сейчас идут организационные вопросы, которые решаются на уровне глав администраций президентов.

"Вопрос не в том, когда состоится встреча. Вопрос в том, сможем ли мы в повестку дня встречи заложить то количество сложных вопросов, которые требуют решения, которые в течение семи лет не решались. Это не только война, но и экономические плохие отношения, и политические. Мы практически не общаемся, хотя мы соседи", – сказал Подоляк.

В то же время советник главы ОПУ отметил, что ситуация вокруг кума Путина нардепа Виктора Медведчука никак не влияет на будущие переговоры между президентами.

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Также Подоляк считает, что такие переговоры, как встреча Зеленского с Путиным в условиях конфликта, должны проходить в третьих странах.

"В той стране, которая занимает нейтральную позицию. Это может быть, например, в СМИ писали о Ватикане, Иерусалим… Но на фоне того, что происходит на Ближнем Востоке – здесь уже есть трудности. Может быть любая другая страна с нейтральным подходом к оценке ситуации", – резюмировал он.

Напомним, сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но он отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале "Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".