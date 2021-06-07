Зеленский готов встретиться с Байденом раньше Путина

Президент отметил, что готов защищать Украину в любой момент и обсудить все детали до встречи Байдена с Путиным

Встреча президента Зеленского и президента Байдена может состояться в июне, коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой США Джо Байденом перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава страны заявил в интервью Axios.

"Я сам готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, я готов встретиться с ним и обсудить все детали до его встречи (с Путиным. – Ред.)", — сказал президент.

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Также Зеленский назвал Байдена Майклом Джорданом в политике. Глава страны надеется, что сможет спасти Украину в проблеме с "Северным потоком – 2", а также отстоять ее суверенитет и целостность.

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Напомним, что Зеленский поддерживает планы президентов США и России встретиться, но не очень доволен, что они будут обсуждать Украину без Украины.

Также мы писали, что встреча президентов России и США – это хорошо для Украины, поскольку это позволяет удерживать хозяина Кремля за столом переговоров и выказывать ему позицию Запада пв украинскому вопросу.

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