Зеленский дал "зеленый свет" решению СНБО по борьбе с двойным гражданством чиновников

В декларациях госслужащих должна появиться отметка о том, что другого гражданства или вида на жительство у них нет

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по борьбе с двойным гражданством чиновников.

Такой указ вышел на сайте президента.

Согласно решению СНБО от 16 июля, в декларациях лиц, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления – то есть чиновников, должна отображаться информация:

об отсутствии гражданства иностранного государства;

документов, которые дают право на постоянное проживание на территории иностранного государства – вида на жительство.

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Кабинет министров должен будет проинформировать на заседании СНБО в августе этого года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

Контролем выполнения решения займется секретарь СНБО Алексей Данилов, указ вступает в силу со дня его обнародования – то есть с сегодняшнего дня, 23 июля.

Напомним, это не первый шаг президента по борьбе с двойным или множественным гражданством госслужащих. Одним из таких шагов Зеленский сделал 4 марта. Тогда президент ввел в действие другое решение СНБО по этой теме – "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".