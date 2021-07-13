Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах

В Украине есть много национальных меньшинств, но это не значит, что они живут отдельно от остальных граждан страны, говорит президент

Зеленский взялся за нацменьшинства

В Украине разрабатывается законопроект о национальных сообществах, чтобы национальные меньшинства были полностью защищены. Об этом заявил на форуме "Украина 30" президент Владимир Зеленский.

По его словам, он поставил задачу разработать качественно новое и прогрессивное законодательство – сейчас идет активная работа над документом.

"Мне не нравится словосочетание "национальное меньшинство". Оно звучит так, что человек ощущает себя не равным. Мы должны ощущать себя равными. Много разных национальных сообществ. Чем они отличаются от крымчаков, крымских татар, которые являются коренными народами? Тем, что у этого нацсообщества за пределами Украины нет никакой страны, где поддерживаются язык, традиции", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Не по-братски так поступать": Зеленский отреагировал на статью Путина

На сегодняшний день в Украине есть российское, румынское, еврейское, греческое и другие нацменьшинства.

"Это не значит, что они какие-то отдельные у нас в государстве. Нет. Они граждане Украины. Но их отличает от крымских татар то, что у крымских татар нет другой страны. А защищать их традиции, язык, религию мы должны одинаково – как коренных народов, так и нацсообществ. Поэтому законопроект о национальных сообществах будет", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине уже принят закон о коренных народах. Депутаты определили, какие в Украине будут коренные народы и какие они получат права и возможности.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что после принятия закона о коренных народах русские станут людьми второго сорта в Украине.