"Здесь медленные лифты": Кубраков о первом дне в Мининфраструктуры

Кубраков уже пришел за удостоверением министра и рассказал, чем будет сегодня заниматься

Кубраков под Министерством инфраструктуры. Скриншот

Новоиспеченный министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что уже сформировал свою команду в министерстве и сегодня приступит к решению первых вопросов. Об этом он сказал эксклюзивно для телеканала "Украина 24" у входа в здание Мининфраструктуры.

Он рассказал, что сегодня он получит удостоверение министра, после чего уедет в Верховную Раду на Час вопросов к правительству, а в 12:30 будет на заседании правительства.

По его словам, первым делом нужно заняться проектами постановления правительства, касающимися "Укравтодора", чтобы подготовить их к принятию.

"Если говорить о других сферах, то нужно решить вопросы выдачи удостоверений морякам. Второе – это "Укрзализныця". Есть вопросы, связанные с тарифами. Есть вопросы портов, где я бы хотел как можно быстрее запустить концессионные конкурсы, посмотреть, в каком состоянии документация. Мы по всем направлениям будем двигаться", – сказал Кубраков.

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Министр отметил, что у него уже есть своя команда в Мининфраструктуры, хотя особо и не было времени подбирать людей. Также он поделился впечатлением от нового места работы.

"Я не люблю такие здания. Мне больше нравятся большие openspace. Тут есть проблема – достаточно медленные лифты, перемещение между этажами отражается на темпах работы министерства. Я шучу, но хотелось бы увидеть все по-другому", – резюмировал глава ведомства.

В свою очередь министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что уже представил Кубракова коллективу Мининфраструктуры.

"Надеюсь, что благодаря плодотворной работе господина Александра наша инфраструктура станет самой комфортной в мире для жизни, путешествий и отдыха как наших граждан, так и гостей нашей волшебной страны", – сказал он.

Немчинов представил Кубракова. Фото: t.me/nemchinovoleh

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал, куда пойдет работать экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.