Заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем? У Зеленского дали ответ

Накануне Леониду Кравчуку сделала плановую операцию на сердце и это может повлиять на его дальнейшую работу переговорщиком по Донбассу

Леонид Кравчук / Фото: Сегодня

Офис президента пока не думает о замене Леонида Кравчука на должности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по состоянию здоровья. Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает Интерфакс-Украина.

Все станет известно после заключения врачей относительно состояния здоровья первого президента Украины.

"Пока не рассматривается (замена. – Ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", – сказал Подоляк.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Леониду Кравчуку сделали плановую операцию на сердце. Журналист Дмитрий Гордон отмечал, что оперировал его хирург высокого уровня. А спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подтвердил, что Кравчуку была сделала операция.

Напомним, на днях Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный договор о нераспространении ядерного оружия, потому что не допускает инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.