Закон о деолигархизации уничтожит свободу слова в Украине – Гройсман

Большинство терминов и статей закона касаются не олигархического влияния, а именно работы СМИ и приближают провластный контроль медиа

Гройсман раскритиковал закон о деолигархизации

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил, что проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" приближает тотальный провластный контроль всех СМИ.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Гройсман отметил, что хотя законопроект и касается олигархических влияний, большинство его сроков и статей касаются не олигархов, а именно медиа.

"Я делаю предположение, что это непрофессиональный подарок ко Дню журналиста, – сказал он, – этоборьба не с олигархией, а борьба за то, чтобы власть контролировала 100% информационного пространства Украины".

Гройсман призывает защитить свободу слова в Украине.

"Журналисты должны спокойно работать, а украинцы – определять и выбирать... Уберите руки от свободы слова", – сказал политик.

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Он считает, что в законопроекте должны быть по крайней мере три главные вещи – свобода работы СМИ, анонсирование встреч "чиновник-олигарх", а также возможность проверки чиновников на полиграфе – на предмет коррупционных действий.

"Подайте качественный документ – не давайте эту "филькину грамоту" , – отметил Владимир Гройсман.

Ранее новости "Сегодня" писали, для кого опасен закон Зеленского об олигархах, и чего от него ждать.

Также накануне глава СНБО Алексей Данилов рассказал о законе по деолигархизации.