"Я выдержу": Степанов эмоционально отреагировал на "мечту" депутатов его уволить

Уже который раз народные депутаты пытались собрать нужное количество подписей за отставку министра здравоохранения, и спустя год – им таки удалось

Народные депутаты на протяжении последнего года пытались собрать подписи, требуя отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он заявил в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".

По его словам, все это сопровождается общими словами — провал тестирования и с COVID-19, неправильный карантин и не такие вакцины от коронавируса.

"Меня уже год испытывают – что будет с моей нервной системой. С моей нервной системой все в порядке. Наконец "большая победа" – собрали 150 подписей (народные депутаты – Ред.). Так у нас происходит в стране. Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной", – сказал он.

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В то же время Степанов считает, что за год пандемии коронавируса он сделал многое. Например, способность медицинской системы делать ПЦР-тестирование увеличена в 400 раз в год.

"Я выдержу, потому что я точно знаю, что в этой стране можно построить нормальную медицину, которая будет действительно помогать, и у людей не будет страха заболеть", – сказал министр.

Напомним, в Верховной Раде собрали голоса для внеочередного заседания, на котором хотят рассмотреть вопрос отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако случиться это может не раньше 18 мая.