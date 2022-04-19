"Я тут чуть не умер": Саакашвили написал из тюрьмы

Саакашвили сообщил о своем самочувствии / Фото: Коллаж: Сегодня
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал из тюрьмы в Тбилиси. Он рассказал, что недавно чуть не умер.
Письмо Саакашвили опубликовала пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж в Facebook.
"Моя любимая Дашенька. Извини, если я тебя чем-то обидел. Очень переживаю за твою и общую ситуацию. Я тут чуть не умер недавно, но вера в победу позволяет жить и пытаться продержаться. И ты держись! И пиши мне", – написал Саакашвили.
Пресс-секретарь отметила, что так они общаются с октября.
"Так мы общаемся с октября…Шеф, вы никогда не сможете меня обидеть. Я вас знаю! Да, сейчас вы должны были быть здесь! Остальное… писала и напишу в личку. Грузия, нам сейчас очень нужно почувствовать ваше плечо!" – написала Дарина.
Дело против Саакашвили
- Михаил Саакашвили оказался за решеткой после того, как тайно вернулся в Грузию из Украины накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его партия Единое национальное движение.
- 1 октября Саакашвили, который попал в Грузию в обход таможенных постов, был задержан.
- Он объявил голодовку и уже через несколько недель похудел на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку. 6 декабря личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что врачи в Руставской тюрьме прописали его пациенту высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.
- 8 декабря стало известно, что из-за плохого самочувствия Саакашвили не смог присутствовать на очередном заседании суда.