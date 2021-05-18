Я платил им взятки! – Как Тищенко общался со своими чиновниками-хейтерами до депутатства

Депутат заявил, что оппоненты раздувают о нем скандалы, но это якобы все равно поднимает его рейтинг

Николай Тищенко, народный депутат от "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко рассказал, что до работы депутатом не брал денег из бюджета и платил взятки чиновникам.

Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Так, отвечая на вопрос о том, почему Тищенко остается одним из самых скандальных депутатов этого созыва, он ответил, что скандалы раздувают его оппоненты-чиновники. Однако и это, по мнению депутата, пошло ему на пользу.

"Чего они все добились? Еще больше подняли мне рейтинг. По их мнению, каждый второй должен бросать в меня яйцами. А меня люди любят и обнимают!", – сказал Тищенко.

Он добавил, что его начали хейтить с первого дня появления в парламенте. А до своего депутатства Тищенко ничего не получал с бюджета и даже платил взятки чиновникам, которые сейчас его оскорбляют.

"То я наркоман, то у меня ухо отклеилось, то ус отпал, то ноги кривые, то я хвост потерял… И это при том, что я никогда не был чиновником. С бюджета не кормился, в тендерах не участвовал. Я всегда платил этим чиновникам за то, чтобы жить и работать в своей стране. Я им платил взятки!", – отметил Тищенко.

Напомним, ранее Тищенко попал в скандал из-за празднования дня рождения жены во время локдауна. Тогда депутат заявил, что карантин не нарушил и никаких уголовных или административных дел против него не заводили.

Также в июле 2020 в разгар карантина в столице стало известно, что его ресторан "Велюр" работал вопреки запретам целую ночь. Тогда депутат отказался комментировать нарушение.