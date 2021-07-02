Встреча Зеленского и Меркель – кто формирует тактику переговоров и будут ли они успешными

Сайт "Сегодня" узнал, как советники влияют на решения лидеров Украины и Германии

Подготовка к переговорам Зеленского и Меркель. Фото: коллаж "Сегодня"

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Сайт "Сегодня" выяснил, как проходит подготовка к встрече Зеленского и Меркель, и кто помогает лидерам стран формировать стратегию переговоров.

Что обсудят главы государств

Как рассказала в интервью изданию Зеркало недели посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, на встрече в Берлине главы государств обсудят двусторонние отношений Украины и Германии, получение гарантий, касающихся интересов Украины в ключе запуска российского газопровода в Европу "Северный поток – 2", процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также скоординируют общие позиции перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Посол заявила, что Меркель ежедневно читает новости об Украине и вопрос урегулирования ситуации на Донбассе является для канцлера личным вопросом, который обязательно будет обсуждаться на ее встрече с президентом США. "Меркель услышит непосредственно от Зеленского пожелания Украины по поводу ее дальнейших переговоров с Джо Байденом", – отметила Фельдгузен.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский скоординируют общие позиции перед переговорами с Джо Байденом. Коллаж "Сегодня"

Тем временем в Офисе президента Украины и Ведомстве федерального канцлера Германии готовят встречу Зеленского и Меркель. Отметим, что в подготовке к переговорам задействовано большое количество людей. Однако есть и основные советники, которые формируют тактику переговоров и подсказывают главам государств, как себя вести на встрече и что говорить.

Ключевые советники Зеленского

У президента Зеленского есть четыре основных советника, к мнению которых он прислушивается во время подготовки к встрече с Меркель.

"Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, посол Украины в Германии Андрей Мельник и глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко", – говорит "Сегодня" политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Андрей Ермак – 49-летний украинский государственный и политический деятель, юрист, кинопродюсер. Руководитель Офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года. Член СНБО с 12 февраля 2020 года. Помощник президента Украины.

Андрея Ермака называют самым влиятельным человеком в Украине после президента. Сейчас он занимает сразу две ключевые для Зеленского позиции: он и руководитель его Офиса, и главный переговорщик с Москвой и Вашингтоном. А самое главное, Ермак – реально близкий к президенту человек.

"Мнение Ермака для Зеленского очень важное. Вопрос конфликта на Донбассе под контролем Ермака, поэтому Зеленский, конечно же, будет к нему прислушиваться, готовясь к встрече с Меркель", – говорит Карасев.

Андрей Ермак / Фото: president.gov.ua

Дмитрий Кулеба – 40-летний украинский дипломат. Министр иностранных дел Украины и член СНБО с марта 2020 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Трудовую деятельность Кулеба начал в 2003 году на должности атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. Поднимаясь по карьерной лестнице, в 2016 году Кулеба достиг должности постоянного представителя Украины при Совете Европы. В 2019 году был назначен вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а 4 марта 2020 года стал министром иностранных дел Украины.

"Кулеба – дипломат с многолетним стажем и огромным опытом в международных отношениях. Он отвечает за все переговорные процессы, в том числе и с Меркель. Кроме того, ведет работу по подготовке к встречам в "нормандском формате". Без его советов президенту не обойтись", – отмечает Карасев.

Дмитрий Кулеба / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Андрей Мельник – 45-летний украинский дипломат, кандидат юридических наук. С 2014 года является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Германии.

Мельник получил высшие образования в Украине и Швеции, стажировался в Гарвардском университете. Свободно владеет английским и немецким языками. В 1997 году поступил на дипломатическую службу, начав работу старшим консультантом в Управлении внешней политики Администрации президента Украины. Был первым секретарем в посольстве Украины в Республике Австрия, участником различных консультационных комитетов, участвовал в переговорах с Польшей, Ливией и ОБСЕ. С 2007 по 2012 год занимал должность генерального консула Украины в Гамбурге.

"Мельник на протяжении многих лет работает в Германии. Знает, так сказать, всю ее "внутреннюю кухню", настроения немецких политиков и их отношение к украинским вопросам. Его советы крайне важны для президента", – говорит Карасев.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, фото: holodomormuseum.org.ua

Юрий Витренко – 44-летний украинский экономист, управленец и государственный деятель. Председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 29 апреля 2021 года.

Юрий Витренко – сын украинского политика Наталии Витренко. Специалист по международным отношениям и международной экономике. Работал в сфере внешнеэкономической деятельности в банках и финансовых компаниях. В "Нафтогазе" – с 2002 года. В 2018-м был назначен на должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". В 2020 году Кабинет министров назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики Украины – временно исполняющим обязанности министра. В апреле 2021 года Витренко стал главой "Нафтогаза".

"Одной из главных тем переговоров с Меркель будет компенсация финансовых потерь Украины из-за запуска "Северного потока-2". В этом вопросе Витренко будет главным советником Зеленского", – говорит Карасев.

Юрий Витренко. Фото: facebook.com/YVitrenko

Главные советники Меркель

У канцлера Германии также есть консультанты, которые готовят свои рекомендации для проведения переговоров.

"Это министр иностранных дел Хайко Маас, представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и министр энергетики Петер Альтмайер", – говорит "Сегодня" политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля.

Хайко Маас – 54-летний немецкий политик, член Социал-демократической партии. Был министром юстиции Германии в 2013-2018 годах. С марта 2018 года занимает должность министра иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель.

"Маас часто озвучивал свою позицию: Германия готова помогать Украине финансово, но она не будет предоставлять оружие. Глава МИД настаивает на мирном решении конфликта на Донбассе. В данном случае позиция Меркель такая же", – говорит Воля.

Хайко Маас / Фото: Getty Images

Ульрике Деммер – 48-летняя политик Германии, бывшая журналистка. Работала на Radio Eins, в изданиях ZDF, Spiegel и Focus, а также возглавляла главный офис редакционной сети Германии. С 2013 по 2016 год была постоянным участником политического ток-шоу Тадеуша и обозревателем на телевидении "РББ". С 2016 года Деммер была заместителем главы пресс-службы федерального правительства, а позже стала представителем Кабинета министров.

"Деммер консультирует Меркель по многим вопросам. В частности, по "Северному потоку – 2". Она неоднократно заявляла, что поддерживает проект. Одновременно с этим указывала на то, что роль страны – транзитера газа должна в будущем сохранить Украина", – отмечает Воля.

Ульрике Деммер. Фото: bundeskanzlerin.de

Анка Фельдгузен – 55-летняя дипломат. С июля 2019 года является послом Федеративной Республики Германия в Киеве. По образованию – политолог и магистр международных отношений, свободно владеет украинским языком. Начала работать в посольстве в 1994 году.

"Фельдгузен очень хорошо знает Украину, так как прожила здесь почти 30 лет. Меркель прислушивается к ее мнению, ведь она знает ситуацию изнутри страны", – говорит Воля.

Анка Фельдгузен. Фото: facebook.com/deutschebotschaftkiew

Петер Альтмайер – 63-летний немецкий политик. По образованию юрист, специалист по международному праву. Член парламента с 1994 года. Был министром по охране окружающей среды и ядерной безопасности, исполняющим обязанности министра финансов. С марта 2018 года – министр экономики и энергетики.

"Альтмайер – важный советник Меркель по вопросу "Северного потока – 2", а также по вопросу немецкой стратегии водородной энергетики, в которой Украина желает принять участие", – отмечает Воля.

Петер Альтмайер. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Перспективы для Украины

По мнению политологов, переговоры Зеленского и Меркель будут успешными. Это обусловлено и тем, что позиции лидеров государств абсолютно совпадают с мнениями их советников. Таким образом слаженная работа двух аппаратов может привести к позитивному результату по ряду важных для Украины и Германии вопросов.

Напомним, 16 июня, на вилле La Grange в швейцарской Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировали "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам.