Все вопросы к Лукашенко. МИД Украины ответил на ноту протеста Беларуси

В МИД ответили на ноту протеста Беларуси
В ответ на ноту протеста МИД Украины советует посольству Беларуси апеллировать не к Киеву, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира.
Об этом сказал представитель МИД Украины Олег Николенко, передает "Укринформ".
"Закрытие авиасообщения с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом. Это имеет целью обеспечение безопасности и защиты украинских граждан", - отметил Николенко.
По его словам, не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, применяет репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России.
Он обратил внимание, что по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения и европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство.
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Спикер отметил, что принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей.
Напомним, главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.
Это решение было принято после принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания Романа Протасевича, который находился на борту.
Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.
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