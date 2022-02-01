Вот это опозорились! На CNN показали, как рыбаки заставили отступать российский флот

Российскому флоту пришлось уйти подальше от берегов Ирландии

Рыбацкое сообщество на юге Ирландии заставило перенести военно-морские учения России, которые проводились у ирландского побережья.

Местные рыбаки заявили, что эти учения могут поставить под угрозу их средства к существованию, передает CNN.

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Вооруженные силы Москвы планировали провести учения примерно в 150 милях (почти 250 км — ред.) от побережья Ирландии, в исключительной экономической зоне Ирландии. Рыбаки начали опасаться, что учения могут повлиять на их запасы, средства к существованию и окружающую среду.

Учения должны были включать использование морской артиллерии и запуск ракет. Из-за этого Министерство транспорта Ирландии объявило, что в районе операций возникнут серьезные риски для безопасности.

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Переговоры с послом России

На прошлой неделе глава Ирландской организации производителей рыбы Юга и Запада Патрик Мерфи встретился с послом России в Ирландии Юрием Филатовым, чтобы обсудить дело рыбаков.

Рыбаки сразу сказали русским, что планируют ловить рыбу независимо от действий военно-морского флота. В ответ российский посол призвал воздержаться от любых провокационных действий, которые могут поставить под угрозу все стороны.

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Противостояние российских военных и рыбаков попало в газеты по всему миру, однако почти все были уверены, что борьба ни к чему не приведет.

Переговоры между Дублином и Москвой длились около 48 часов. И в субботу вечером Москва объявила, что учения будут перенесены в качестве "жеста доброй воли" с целью не мешать рыболовству.

Реакция рыбаков

Рыбаки считают, что Москва пошла на уступки из-за того, что они привлекли к проблеме международное внимание.

"Разве это не показывает, что простой короткий разговор может изменить ситуацию? Сила слов намного лучше, чем сила оружия. Я в восторге", — прокомментировал глава Ирландской организации производителей рыбы Юга и Запада Патрик Мерфи.

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