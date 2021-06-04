Воры в законе, выселение из Конча-Заспы и деолигархизация. Главные заявления Зеленского

/ Фото: president.gov.ua

Нынешние решения СНБО нацелены на укрепление безопасности в стране.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня уже выполняется решение СНБО о борьбе с ворами в законе.

"За три недели шести ворами в законе объявлено подозрение. Двенадцать выдворены за пределы Украины. Другие находятся под стражей и изолированные от внешнего мира. То есть удалось достичь практически нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине", - сказал он.

По его словам, после санкций СНБО, прекратили преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов. Треть – выдворены из Украины. Другие ожидают завершения процедуры выдворения или находятся под следствием. У остальных – отменены документы на проживание в Украине.

Также, по словам президента, сегодня на заседании СНБО подымался вопрос Конча-Заспы и Пуща Водици, "где самой большой проблемой является использование объектов государственной собственности непонятными лицам по непонятным основаниям".

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"На прошлом заседании СНБО я поручил провести аудит всех государственных земель и домов, а также установить полный перечень их жителей. Сегодня мы услышали первые результаты – в ближайшее время, первые двадцать человек, среди которых бывшие министры, генеральные прокуроры и другие чиновники, будут выселены из государственных домов. Хочу подчеркнуть – эти двадцать человек "на выход" являются первыми и далеко не последними", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что в Украине будет принят закон о деолиагрхизации.

"Я также хочу сказать, что этот законопроект – только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию. Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение по всем 30 годам независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И – да – этого больше не будет", - сказал Зеленский.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов рассказал о законе по деолигархизации.