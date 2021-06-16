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Во сколько Путин и Байден встретятся в Женеве: расписание переговоров

16 июня, 09:40

Сергей Мартынец

Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 год

Чучело Путина и Байден . Коллаж "Сегодня"

Сегодня состоится встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. В Вашингтоне обнародовали график переговоров глав государств в Женеве.

Журналист The Oakland Press Марк Кевит в Twitter показал расписание саммита:

Как мы уже писали, Женева готовится к встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Пока власть усиливает безопасность на улицах и вокруг виллы La Grange, где пройдет саммит, швейцарцы рисуют граффити, украшают магазины и составляют цветочные композиции. Говорят, последний раз так тщательно к приезду высокопоставленных гостей город готовился 36 лет назад, когда там встречались американский лидер Рональд Рейган и глава Советского Союза Михаил Горбачев.

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Отметим, что Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся лично с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года. Мы разбирались, чего ждать от встречи Байдена и Путина.

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Источник: Сегодня

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