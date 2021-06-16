Во сколько Путин и Байден встретятся в Женеве: расписание переговоров

Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 год

Чучело Путина и Байден . Коллаж "Сегодня"

Сегодня состоится встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. В Вашингтоне обнародовали график переговоров глав государств в Женеве.

Журналист The Oakland Press Марк Кевит в Twitter показал расписание саммита:

фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена – 14:25 (по киевскому времени);

непосредственно сама встреча президентов США и России – 14:35;

первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций США и РФ – 15:55;

второй раунд переговоров – 17:40;

сразу после саммита Байден даст пресс-конференцию, а потом улетит в США.

Как мы уже писали, Женева готовится к встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Пока власть усиливает безопасность на улицах и вокруг виллы La Grange, где пройдет саммит, швейцарцы рисуют граффити, украшают магазины и составляют цветочные композиции. Говорят, последний раз так тщательно к приезду высокопоставленных гостей город готовился 36 лет назад, когда там встречались американский лидер Рональд Рейган и глава Советского Союза Михаил Горбачев.

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Отметим, что Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся лично с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года. Мы разбирались, чего ждать от встречи Байдена и Путина.