Виновные будут отвечать перед законом – Порошенко о заключении Антоненко

Петр Порошенко убежден в невиновности Антоненко / Фото: Facebook

Народный депутат Петр Порошенко убежден, что принявшие решение о заключении подозреваемого по "делу Шеремета" Андрея Антоненко под стражу понесут за это ответственность.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Мы докажем, что незаконное заключение Риффмастера – это было жестокое и грубое преступление. И те, кто это сделал, точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Андрей был заключен в тюрьму. Они будут привлечены к ответственности за эти преступления. И в отношении Андрея Антоненко, и в отношении Юлии Кузьменко", – написал он.

Также Порошенко отметил огромную роль, которую Антоненко сыграл в создании Сил специальных операций (ССО).

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"Именно Андрей Антоненко сыграл огромную роль в создании Украинской Сил Специальных Операций. Я горжусь, что под указом о создании ССО стоит именно моя подпись. Спасибо Андрею и Светлане за теплую встречу. За силу и непоколебимую веру, помогающие их прекрасной семье проходить через испытания", – добавил политик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен уйти с должности, если обвиняемые в деле Шеремета невиновны.

Также мы писали, что Киевский суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.