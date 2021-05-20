Виктор Ляшко назначен новым главой Минздрава: что о нем известно

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Верховная Рада назначила главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко министром здравоохранения вместо уволенного двумя днями ранее Максима Степанова. За проголосовали 262 народных депутата.

17 голосов было против, 73 нардепа воздержались, 25 – не голосовали.

После голосования Ляшко принял присягу министра.

Что известно о Викторе Ляшко

Новому главе Минздрава – 41 год, он родом с Полесья, из с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Является заслуженным врачом Украины.

В 2003-м окончил Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

С 2003 по 2010 год работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области.

В 2014 году Ляшко стал председателем общественной организации "Инфекционный контроль в Украине".

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В 2015 году окончил обучение на факультете "Государственное управление в области охраны здоровья" Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Получил степень магистра в сфере здравоохранения.

В 2017 году прошел Барселонский курс ВОЗ по усилению систем здравоохранения для улучшения контроля и лечения туберкулеза.

В 2018—2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

11 марта 2020 года Виктор Ляшко был назначен главным государственным санитарным врачом Украины.

Новоиспеченный министр женат и имеет одного ребенка: супруга Ирина, дочь — Дарья.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

А уже 19 мая комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения.

Ляшко уже дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 миллионов украинцев.

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