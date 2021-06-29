Верховная Рада приняла закон об увеличении численности ВСУ

Рада поддержала увеличение численности Вооруженных сил Украины. Фото: ВСУ

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об увеличении ВСУ, приняв за основу законопроект №5558 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины".

Документ поддержали 320 народных депутатов.

Законопроект предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военных – численность ВСУ будет составлять 261 тыс. человек, из которых 215 тыс. – военнослужащие.

Недавно мы писали о том, что депутаты "Слуги народа" передали на передовую украинским военным партию дронов, которые бойцы смогут использовать против оккупантов.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ. Он упал на позиции ВСУ, и там обнаружили кое-что интересное.

А недавно в Киеве проходила военная выставка "Оружие и безопасность – 2021", на которой представили уникальный беспилотник ACE ONE, который больше похож на НЛО. Его стоимость 10 млн долларов, а по возможностям напоминает стелс.